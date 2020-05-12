جمعة يتحدث عن الفارق بين تجربته في المنتخب مع كوبر والبدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد جمعة، مهاجم المصري البورسعيدي، أنه كان يستحق التواجد كأساسي في صفوف المنتخب خلال فترة تولي هيكتور كوبر قيادة الأمور الفنية لمنتخب مصر.

وقال جمعة في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" لم أتخيل يوم أن ارتدي قميص منتخب مصر، لكنني كافحت طوال مشواري بداية من الدرجة الثانية حتى الوصول لهذه المكانة".

وأضاف:" في فترة تولي هيكتور كوبر تدريب منتخب مصر كنت استحق التواجد كأساسي لأنني كنت هداف الدوري، ولا اعلم سبب استبعادي وقتها".

وتابع:" أسامة نبيه مساعد كوبر وقتها طلب مني ان أكون قريبا من باقي لاعبي المنتخب، لكن بطبعي لا أحب الدخول في أحاديث مع لاعبين لا تربطني بهم علاقة من قريب".

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وأكمل" لو كنت لاعبا قي الاهلي والزمالك لشاركت مع المنتخب كأساسي، وكنت لا اتحدث مع غالبية اللاعبين لانني لا أعرفهم وهم يعرفون بعضهم البعض كونهم قادمين من القطبين، لذلك كنت أجلس مع عدد محدود من اللاعبين الذين اعرفهم عن قرب".

واوضح، أنه كان سعيد بتجربة انضمامه لمنتخب مصر مرة أخرى بعد ذلك بعدما تولى حسام البدري مهمة تدريب المنتخب، مؤكدا أن تلك التجربة كانت أفضل من التي سبقتها مع هيكتور كوبر.

وأتم جمعة تصريحاته:"كنت اجتهد وأحاول بذل المزيد من الجهد وفعل كل ما يطلب مني في تدريبات المنتخب من اجل رد الدين لحسام البدري".