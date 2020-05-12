حمادة صدقي يوضح موقفه من رحيل المهاجم حسام حسن عن سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أنه ضد فكرة التفريط في حسام حسن لاعب الفريق السكندري، لافتا أنه متمسك ببقاء اللاعب مع باقي اللاعبين الذين استقدمتهم الإدارة على سبيل الإعارة.

وقال صدقي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" فنيا الفريق يحتاج حسام حسن وناصر ماهر وصلاح محسن وباقي اللاعبين المعارين".

وأضاف:" لن افرط في حسام حسن ورحيله عن سموحة مرفوض في الوقت الراهن، لكن القرار الأخير في يد مجلس إدارة النادي".

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وأوضح، أنه لا يستطيع الحكم على صلاح محسن بسبب قلة مشاركاته حتى قبل توقف الدوري بسبب كورونا، لكنه يحتاجه مع باقي اللاعبين في الفترة المقبلة حال عودة الدوري".

وأشار إلى أن الفرق تحتاج لـ 5 أسابيع على أقل تقدير لكي يصبح اللاعبين على جاهزية كاملة للعودة للمباريات، مؤكدا أنه يتواصل تدريبا مع لاعبي فريق سموحة عبر جروب واتساب.

وأتم تصريحاته:" قرار فيفا بزيادة عدد التغييرات لـ 5 لاعبين فكرة جيدة،لان الموسم هذا استثنائي وسيساهم في تقليل الضغط والإرهاق على اللاعبين ".