وفاة مدرب مصري متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلن اتحاد الكرة المصري، وفاة محمد عبده مدرب حراس المرمى بنادي بدر الرياضي الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة المصري متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. اتحاد الكرة نشر نعيًا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، تقدم خلاله بالعزاء لأسرة المدرب الراحل. Advertisements وقال اتحاد الكرة في بيانه: "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن محمد عبده مدرب حراس المرمى بنادي بدر الرياضي الذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل ويحفظ كل الرياضيين والشعب المصري من كل سوء .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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