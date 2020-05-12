مرتضى منصور: نوافق على استكمال الدوري.. ولكن لدينا شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يمانع استكمال فريقه لمنافسات دوري WE المصري المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه يشترط أن تعلن لجنة إدارة اتحاد الكرة عن موعد عودة الدوري وتحديد جدول مباريات الزمالك كاملًا، ليسمح باستكمال فريقه للمنافسات.

وقال رئيس الزمالك: "سنلعب مبارياتنا في الدوري بشكل طبيعي إذا عادت المسابقة، لا أمانع عودة المسابقة ولكن بشروط محددة وواضحة".

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وأكمل: ""يجب أن يتم الإعلان عن موعد عودة الدوري، وتحديد جدول مباريات ثابت للزمالك لكي نستطيع أن نحدد متطلبات هذه المرحلة".

وأضاف: "على اللجنة الخماسية أن تعلن القرار للاستعداد، الأهلي والزمالك يخسرون الكثير من الأموال، فما بالنا بالأندية الأخرى".

واختتم: "الآن نحن دفع الرواتب ونوفي بإلتزاماتنا ولكن بدون جدوى، ولذلك يجب إعلان القرار لكي ندرس كل قراراتنا".