مرتجي: محمود الخطيب يستحق أن يستمر رئيسا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي يستحق أن يستمر في منصبه لأربعة أعوام أخرى، مؤكدا أنه يستعد لخدمة القلعة الحمراء في أي منصب.

وقال مرتجي، في ضيافة برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "تربيت مع كابتن محمود الخطيب، بدايتي في العمل كانت معه وأعرف جيدا مدى عشقه للأهلي".

وأضاف: "القيادة موجودة في (جينات) الخطيب منذ وجوده في الملاعب، هو معشوق الجماهير حيث يجمع بين الموهبة الرياضية وعشق الجماهير، ويملك كل مواصفات القائد بجانب الاحترافية الإدارية التي تعلمها وتربى عليها داخل النادي الأهلي".

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وتابع: "محمود الخطيب خير قائد للنادي الأهلي، ويستحق أن يستمر رئيسا للنادي لدورة قادمة على الأقل".

وأوضح: "محمود الخطيب متفرغ بشكل تام للأهلي، ويعمل 24 ساعة في اليوم للنادي دون انتمائات أخرى، يصب كامل تركيزه في عمله دون الانشغال بأي مناصب أخرى، بجانب التفوق الرياضي والطفرة الإنشائية الواضحة أمام الجميع على مستوى جميع الفروع".

وأكمل: "من يرغب في خدمة الأهلي وارتضى بذلك لا يتقيد بأي منصب، لا يفرق وجودي عضوا أو كنائب مع الخطيب، لو (طُلب مني أكون بواب هكون بواب) وهي مقولة الراحل طارق سليم".

وأتم خالد مرتجي تصريحاته قائلا: "والدي علمني أن الشخص هو من يصنع المنصب وليس العكس، وأتعامل حاليا مع مجموعة محترمة يرأسها محمود الخطيب، وأخدم النادي في أي منصب".