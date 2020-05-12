أحمد شوبير يكشف مصير بطولة الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، بشأن استكمال المسابقة او الغاءها هذا الموسم، بسبب فيروس كورونا.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"على مسئوليتي الشخصية عمرو الجنايني،

رئيس اتحاد الكرة، عرض على الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استئناف مسابقة الدوري في شهر اغسطس المقبل، وتنتهي في اكتوبر، على ان يبدأ الموسم الجديد في منتصف اكتوبر المقبل".

وأضاف :"هناك اقتراح اخر من بعض اندية الدوري الممتاز، بإلغاء مسابقة الدوري الممتاز، هذا الموسم وإعلان الأهلي بطلا للدوري بسبب الفارق الكبير بينه وبين اقرب منافسيه، وذلك دون تحديد الفرق الهابطة".

وأردف :"الاقتراح الثالث هو إلغاء الدوري، دون تحديد البطل او الهابطين".