باريس سان جيرمان يشترط على برشلونة لعودة نيمار

يبدو أن باريس سان جيرمان بدأ يفكر جديًا في الموافقة على رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا للعودة إلى برشلونة الإسباني مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو الأمر الذي يسعى الفريق الكتالوني إلى تحقيقه خاصة وأن اللاعب يرغب في العودة إلى كامب نو بأسرع وقت.

وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يدرس التخلي عن نيمار هذا الصيف إلى برشلونة، بشرط الحصول على الدنماركي فرانكي دي يونج والبرازيلي أرثور ميلو لاعبا

وسط الفريق الكتالوني، بالإضافة إلى المقابل المادي الذي سيحدده النادي الباريسي.

بهذه الشروط وضع مسؤولو باريس إدارة برشلونة في موقف صعب في ظل أن دي يونج واحد من اللاعبين صغار السن، والذين لن يتم التفريط فيهم بسهولة، حيث يعتبر أحد عناصر فريق المستقبل وخليفة نجم الوسط سيرجيو بوسكيتس.

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أما من حيث أرثر ميلو، فتبدو الأمور صعبة أيضًا، لعدم رغبة اللاعب في الرحيل

عن صفوف برشلونة، وهو ما حدث هذا الأسبوع في صفقة تبادلية مع يوفنتوس للحصول على توقيع الموهوب البوسني ميراليم بيانيتش، لكن ميلو أصدر بيانًا أكد فيه تمسكه ببرشلونة ورفضه للرحيل عن البلوجرانا.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية هي الأعلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ومنذ أكثر من موسم تقريبًا والفريق الكتالوني يرغب في استعادة اللاعب مرة آخرى من أجل استعادة المثلث الهجومي المرعب المكون من اللاعب بالإضافة إلى القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.