اتحاد الكرة ينعي محمد عبده مدرب حراس فريق بدر

نعي الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، محمد عبده مدرب حراس نادي بدر الرياضي ، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم : " ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن محمد عبده

مدرب حراس المرمى بنادي بدر الرياضي الذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل ويحفظ كل الرياضيين والشعب المصري من كل سوء".