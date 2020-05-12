أكد مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو أن فكرة إستكمال بطولة الدوري هذا الموسم مع إقامة معسكرات مغلقة لمدة 3 شهور سيكون قراراً غير مقبول تماماً.
وأضاف عبد الغني خلال إستضافته علىقناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن قرار إقامة معسكرات مغلقه لجميع الأندية لمدة 3 شهور لإستكمال الدوري سيكون غير صائب تماماً نظراً للتكلفة الكبيرة التي تتحملها الأنديه خاصة مع الأزمة المالية التي تمر بها كرة القدم في الوقت الحالي .
وتابع هناك أنديه تستطيع أن تدخل معسكر مغلق وهُناك أخرى لا تستطيع ويكون من غير العدل تطبيق هذه القرار على جميع الأنديه .
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الغني يعلق علي فكرة المعسكرات المغلقة قبل إستئناف الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.