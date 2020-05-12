عبد الغني يعلق علي فكرة المعسكرات المغلقة قبل إستئناف الدوري

أكد مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو أن فكرة إستكمال بطولة الدوري هذا الموسم مع إقامة معسكرات مغلقة لمدة 3 شهور سيكون قراراً غير مقبول تماماً.

وأضاف عبد الغني خلال إستضافته على

قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن قرار إقامة معسكرات مغلقه لجميع الأندية لمدة 3 شهور لإستكمال الدوري سيكون غير صائب تماماً نظراً للتكلفة الكبيرة التي تتحملها الأنديه خاصة مع الأزمة المالية التي تمر بها كرة القدم في الوقت الحالي .

وتابع هناك أنديه تستطيع أن تدخل معسكر مغلق وهُناك أخرى لا تستطيع ويكون من غير العدل تطبيق هذه القرار على جميع الأنديه .