وفاة مدرب حراس نادي بدر متأثراً بفيروس كورونا

أعلن فريق بدر الذي ينشط بالقسم الثالث من الدوري المصري ، عن وفاة مدربه لحراس المرمي محمد عبده، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتوفي محمد عبده صاحب ال 59 عاما، بعد قضاءه أيام قليلة بإحدي مستشفيات الحجر الصحي، بعد أن أثبت التحاليل إصابته بفيروس كورونا

المستجد كوفيد 19.

وأفادت التقارير المعلنة عن سبب الوفاة ، أن محمدعبده المقيم بمركز إيتاي البارود محتفظة البحيرة، أصيب بفيروس كورونا عن طريق العدوي بعد مخالطته لأحد الأشخاص المصابين به.