مجدي عبدالغني يطالب اتحاد الكرة بوضع خطة منظمة لعودة الدوري المصري

طالب مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق ومُحلل فريق البريمو، الاتحاد المصري لكرة القدم بعقد جلسات مع الأندية للحديث معهم حول القرارت الهامة بخصوص استكمال مسابقة الدوري. وأضاف عبد الغني خلال استضافته على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن الدور الرئيسي للجنة الخماسية لاتحاد الكرة تُطمئن الأنديه من خلال دفع مبالغ ماليه لسد مستحقات اللاعبين والمدربين لمساندتهم في حال إلغاء الدوري هذا المومسم . لمساندتهم في حال إلغاء الدوري هذا المومسم . وتابع : "الكرة على مستوى العالم ستعود خلال أيام لكن بضوابط، وقرارت حاسمة، ولابد من وضع خطة منظمة لعودة الدوري المصري في حال موافقة الدولة المصرية على استكمال النشاط" .

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