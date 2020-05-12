‏وزير الرياضة السعودي: نتواصل مع اتحاد الكرة والاتحاد الآسيوي بشأن ملف استضافة كأس آسيا 2027

أكد الامير عبدالعزيز بن تركي القيصل وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية ان الوزارة نعمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي بشكل مستمر بشأن ملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027 . واوضح وزير الرياضة السعودي خلال حواره المفتوح مع شباب المملكة عبر البث المباشر لحساب معهد إعداد القادة بان الوزارة لديها برنامج كبير لتطوير ملاعب الأندية الحالية لتكون بمعايير عالية ، لافتا الى ان الوزارةلن تنافس الأندية على الملاعب لأننا موجودين لخدمتهم، بل نسعى لتجهيز بعض ملاعب الجهات الأخرى لتوسيع الفرص للأندية ولدينا استراتيجية واضحة هدفها دعم الأندية، لتحقيق الكفاءة المالية في المستقبل وليس مخصص للرواتب فقط، وحلينا في هذا الموسم 53 قضية لـ27 ناد .

واضاف ان السعودية حصلت على شرف تنظيم بعض ال فعاليات

ووجه الامير عبدالعزيز الشكر لجميع العاملين في معهد إعداد القادة على النقلة النوعية التي شهدها المركز و استضافته لبطولات الناشئين والتعليم عن بعد، وأعدنا جائزة الأمير فيصل للبحث العلمي بالإضافة لمشروع الأكاديميات.

وكشف الوزير انه من الممكن أن نرى تخصص جامعي في الإدارة الرياضية.. وهناك كليات رياضية في عدد من الجامعات .

واتم بان مستشفى الطب الرياضي من أهم المشاريع وتم طرح كراستين للشركات بطلب التشغيل ولم يتقدم أحد، واتضح لي أن هناك خلل في كراسة الشروط وتم تعديلها وستطرح قريبا، وبدأنا من المعهد بالأكاديمية السعودية للطب الرياضي من أجل تأهيل الكفاءات .

هدفها دعم الأندية، لتحقيق الكفاءة المالية في المستقبل وليس مخصص للرواتب فقط، وحلينا في هذا الموسم 53 قضية لـ27 ناد .واضاف ان السعودية حصلت على شرف تنظيم بعض ال فعاليات الرياضية في عام 2021 مثل السوبر الإسباني وغيرها، ولكننا ملتزمون بعقود رغم أن الصورة غير واضحة وإدارة الفعاليات في اتصال دائم مع الاتحادات المعنية مؤكدا ان فيروس كورونا أثر على جميع الدول وجميع القطاعات وليس على السعودية فقط ، فالصورة غير واضحة ، و نراجع اليوم جميع الفعاليات التي نقيمها لكي لا تتأثر أهدافنا .ووجه الامير عبدالعزيز الشكر لجميع العاملين في معهد إعداد القادة على النقلة النوعية التي شهدها المركز و استضافته لبطولات الناشئين والتعليم عن بعد، وأعدنا جائزة الأمير فيصل للبحث العلمي بالإضافة لمشروع الأكاديميات.وكشف الوزير انه من الممكن أن نرى تخصص جامعي في الإدارة الرياضية.. وهناك كليات رياضية في عدد من الجامعات .واتم بان مستشفى الطب الرياضي من أهم المشاريع وتم طرح كراستين للشركات بطلب التشغيل ولم يتقدم أحد، واتضح لي أن هناك خلل في كراسة الشروط وتم تعديلها وستطرح قريبا، وبدأنا من المعهد بالأكاديمية السعودية للطب الرياضي من أجل تأهيل الكفاءات .

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كانت هذه تفاصيل خبر ‏وزير الرياضة السعودي: نتواصل مع اتحاد الكرة والاتحاد الآسيوي بشأن ملف استضافة كأس آسيا 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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