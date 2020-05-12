مجدي عبد الغني: هُناك مبادرة لدعم لاعبي القسمين الثاني والثالث

قال مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو أن جمعية اللاعبين قامت بدعم لاعبي القسمين الثاني والثالث في ظل هذه الظروف التي تمر بها كرة القدم .

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة خلال إستضافته على

قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أنه قاد هذه المبادرة من أجل دعم اللاعبين خاصة مع توقف الدوري لفترة طويلة مؤكداً أنه بالتعاون مع وزارة الرياضة خلال الأيام القليلة القادمة سيتم توزيع مبلغ مليون جنيه على أنديه دوري الدرجة الثانية والثالثة للوقوف بجانب اللاعبين في ظل هذه الظروف .

وتابع أتمنى من لاعبي الدرجة الأولى إنشاء جمعيه لمساعدة زملائهم في أي ظرف تمر به كرة القدم مثلما حدث الوقت الحالي .