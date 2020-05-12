عقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية بمكتبه اليوم ، اجتماعا مغلقا مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لاداراة شؤون الاتحاد المصري للكرة الطائرة .
جاء الاجتماع على هامش حضور اللجنة المؤقته إلى مقر اللجنة الاوليمبية لمناقشة خطة الاستعداد للفترة المقبلة بعد تأجيل الأولمبياد والاستعداد لعودة النشاط ومناقشة خطة الاعداد لتصفيات طوكيو ٢٠٢١ لمنتخبات الرجالوالسيدات للكرة الطائرة الشاطئية .
ناقش الاجتماع عدد من الأمور التي شغلت أسرة الكرة الطائرة مؤخرا وتم خلاله الاتفاق علي انعقاد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد يوم 26 يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الطائرة يخطر اللجنة الاوليمبية بموعد العمومية الطارئة للنظر في تعديلات اللائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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