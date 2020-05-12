وزير الرياضة السعودى يفتح النار علي رؤساء الاتحادات و الأندية

أخلي وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مساء اليوم الأربعاء، مسؤولية الوزارة من توثيق البطولات، ووجه المسؤلية كاملا إلي رؤساء الاتحادات،و هم من سيسألون عن ذلك.
وقال عبدالعزيز بن تركي في تصريحاته: " توثيق البطولات ليس من شأن الوزارة، ا رؤساء الاتحادات هم من يسألونعن ذلك".
وأضاف وزير الرياضة السعودي متحدثا عن قضية تشفير بطولة الدوري: " تشفير الدوري لم يؤخذ بعين الاعتبار الموسم المقبل، وندرس الأمر مستقبلا".
وتابع متحدثا عن ما تم تداوله في الفترة الأخير بشأن تقليل الاعبين الأجانب :" تقليص عدد اللاعبين الأجانب حاليا غير مجدي،والمخالصات ستؤثر على ميزانيات الأندية".
وأتم بن تركي الفيصل حديثه عن القرارات التي تم إتخاذها في الفترة السابقة في الأندية: " كل ما تم اتخاذه من قرارات يتحملها رؤساء الأندية، وسيحاسب من يخطئ".
يذكر ان النشاط الكروي معلق في المملكة العربية بسبب ائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد وجود عدد من المصابين بهذا الفيروس.
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