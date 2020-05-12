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وزير الرياضة السعودى يفتح النار علي رؤساء الاتحادات و الأندية

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أخلي وزير السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مساء اليوم الأربعاء، مسؤولية الوزارة من توثيق البطولات،  ووجه المسؤلية كاملا إلي رؤساء الاتحادات،و هم من سيسألون عن ذلك.

وقال عبدالعزيز بن تركي في تصريحاته: " توثيق البطولات ليس من شأن الوزارة، ا رؤساء الاتحادات  هم من يسألون

عن ذلك".

وأضاف وزير الرياضة السعودي متحدثا عن قضية تشفير بطولة الدوري: " تشفير الدوري لم يؤخذ بعين الاعتبار الموسم المقبل، وندرس الأمر مستقبلا".

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وتابع متحدثا عن ما تم تداوله في الفترة الأخير بشأن تقليل الاعبين الأجانب :

" تقليص عدد اللاعبين الأجانب حاليا غير مجدي،والمخالصات ستؤثر على ميزانيات الأندية".

وأتم بن تركي الفيصل حديثه عن القرارات التي تم إتخاذها في الفترة السابقة في الأندية: " كل ما تم اتخاذه من قرارات يتحملها رؤساء الأندية، وسيحاسب من يخطئ".

يذكر ان النشاط الكروي معلق في المملكة العربية بسبب ائحة كوفيد 19، بعد وجود عدد من المصابين بهذا الفيروس.

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