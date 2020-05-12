شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي.. رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موقف الأندية من استئناف البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي ريتشارد ماسترز، بعد الاجتماع الذي عقد اليوم، عن رغبة جميع أندية المسابقة في استئناف موسم 2019-2020، كما أوضح أن اللاعبين والمدربين سيكون لهم دورًا كبيرًا في تحقيق ذلك الهدف.

وقال ماسترز في بيان رسمي اليوم: «لقد راح الكثيرون ضحية لهذا الوباء، وتضرر منه عدد كبير للغاية من البشر. في اجتماع اليوم، أكدت رابطة الدوري الإنجليزي وجميع الأندية على تفهمهم للوضع الحالي الذي يفرضه الوباء في ما يخص النشاط الكروي».

«نحن فخورون بالدعم الكبير الذي قدمه اللاعبون والأندية ورابطة الدوري الإنجليزي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وهيئات المجتمع المختلفة، ونأمل في استمرار هذا الدعم عندما تعود عجلة كرة القدم للدوران من جديد».

جاء ذلك بعدما منحت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة الكروية في إنجلترا اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، في إطار الخطة الموضوعة لتخفيف إجراءات الإغلاق الكامل.

أكد ماسترز أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ستتبع تعليمات الحكومة والهيئات الصحية في خطتها لاستئناف المسابقة المحلية.

وأضاف: «نرحب بهذه الخطوات الأولى، ونحن مستعدون للقيام بدورنا. هناك تواصل دائم بيننا وبين الاتحاد الإنجليزي ورابطة اللاعبين وجميع الجهات المعنية من أجل وضع أفضل تصور ممكن لاستكمال الموسم مع الحفاظ على معايير الأمان».

«بالطبع يأتي أمان وصحة الجميع في المقام الأول، ويجب علينا أن نلتزم بتعليمات وإرشادات الحكومة والسلطات والهيئات الصحية».

«هذا ما نفعله حاليًا. نحاول الوصول إلى أفضل تصور ممكن لاستئناف المباريات من جديد عندما تسمح الظروف بذلك».

أوضح ماسترز أن جميع أندية المسابقة تتشارك في رغبتها في استكمال الموسم.

وتابع: «كانت هناك رغبة قوية من الجميع في مناقشة كافة التفاصيل والاتفاق على رؤية موحدة، وظهر واضحًا عزم جميع الأندية على استكمال الموسم».

في ذات السياق، أكد ماسترز أن مشاورة اللاعبين والمدربين في كيفية استئناف الموسم يعد أمرًا رئيسيًا في خطة الرابطة، ولذلك سيتم عقد اجتماع معهم في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وأردف: «أولويتنا كانت وستظل صحة وأمان اللاعبين والمدربين والعاملين في الأندية والمشجعين والمجتمع ككل».

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«لن يتم الاتفاق على أي شيء قبل الاجتماع باللاعبين والمدربين».

وقال ماسترز أنه لن يتم أخذ أي خطوة جديدة في طريق عودة الأندية إلى التدريبات مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي إلا بعد التشاور مع اللاعبين والمدربين، كما أوضح أنه تم التعاقد مع شركة خاصة لإجراء الفحوصات والاختبارات على اللاعبين في ملاعب التدريب.

أيضًا، تم خلال الاجتماع مناقشة أماكن إقامة المباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي، وتم طرح فكرة إجراء المباريات على ملاعب محايدة، ولكن ماسترز كشف عن رغبة معظم الأندية في خوض مبارياتها على ملاعبها بصورة طبيعية.

وأكمل: «جميع الأندية ترغب في لعب مبارياتها المتبقية على ملاعبها إذا كان هناك إمكانية لذلك. لا تزال المباحثات مستمرة، ولقد تحدثنا مع السلطات عن الظروف التي قد يستأنف من خلالها الدوري الإنجليزي الممتاز، ونؤكد التزامنا بكل إرشادات وتعليمات السلامة والأمان».

في سياق منفصل، تحدث ماسترز عن تعيين جاري هوفمان رئيسًا جديدًا لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خلفًا لكلوديا آرني، والتي كانت تشغل المنصب بصفة مؤقتة.

وقال ماسترز: «أتطلع للعمل مع جاري. لقد عملت مع كلوديا طوال عام ونصف، وسيكون أمام مهمة صعبة في خلافتها. أعلم أن كلوديا تحظى باحترام الرابطة وجميع اللاعبين، والآن نحن متحمسون للعمل مع هذا الفريق الجديد».