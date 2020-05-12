شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: اتحاد الكرة يدرس منح الأهلى لقب الدورى مع إلغاء الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى أحمد شوبير إن اللجنة الخماسية المؤقتة والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة تدرس منح لقب الدورى للأهلى مع إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد.

أضاف شوبير خلال تقديمه برنامج ملعب "أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس":"ظهر اقتراح قوي منح الأهلي لقب الدوري مع منع الهبوط ومعظم الأندية وافقت على الاقتراح ده".

أكد شوبير:" من ابرز بنود اللائحة الجديدة التي اتفق عليها اتحاد الكرة، هى ان يتكون مجلس الجبلاية الجديد من 9 اعضاء بالاضافة الى امرأة".

وأضاف: "تم الاستقرار على تطبيق بند ال8 سنوات، بالإضافة الى ان يكون هناك نائب يتم انتخابه من الخارج، والغاء فكرة وجود نائبين في المجلس".

Advertisements

وتابع: "تم وضع بند تضارب المصالح في اللائحة، وتركوه للتفسير"، مضيفا:"الاتحاد الدولي هو الذي سيفسر بند تضارب المصالح".

وأشار:"اللائحة الجديدة، لا تعترف بمركز التسوية والتحكيم المتواجدة في اللجنة الاولمبية"، مشيرا:"تم تحديد اول اغسطس موعدا لعقد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة".

وأختتم: "تم تحديد شهر اكتوبر المقبل، موعد لاتحاد الكرة المقبلة"، مؤكدا:"مدة المجلس الجديد ستكون 4 سنوات".