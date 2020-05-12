شكرا لقرائتكم بيسيرو: رحبت بتدريب الأهلي لأتشرف بتدريب ثلاثي القرن في أوروبا وآسيا وإفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوضح البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسق للأهلي ومدرب منتخب فنزويلا الحالي أن سبب موافقته على تدرب المنتخب الفنزويلي، هو رغبته في المشاركة في كأس العالم رفقة أحد المنتخبات، لاسيما أنه لم يتسن له المشاركة في المونديال رفقة منتخب السعودية الذ سبق له تدريبه من قبل، بخلاف أن فنزويلا المنتخب الوحيد الذي لم يشارك في كأس العالم.
قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة ون تايم سبورتس 2: "كان لدي الإمكانية لتدريب الأهلي، وهو نادي معروف على الناحية العالمية، حيث كنت في ريال مدريد نادي القرن في أوروبا والهلال نادي القرن في آسيا، لذا رحبت بتدريب الأهلي نادي القرن في إفريقيا، بخلاف معرفتي بالتاريخ الذي صنعه مانويل جوزيه مع الأهلي، وكنت أعلم حب الجماهير للأهلي.
كشف كواليس حديثه مع مانويل جوزيه عن الأهلي، والذي أكد له أنه نادي كبير جدا وجماهيره تعشقه للغاية، ودائما الأهلي كان في قلبه، وشجع بقوة على قبول المهمة، كما أخبرني بغياب الجماهير في الفترة الأخيرة عن حضور المباريات ، مشيرا غلى أن مجلس إدارة الأهلي تعاقد معه من أجل تحقي لقب دوري أبطال إفريقيا قبل الدوري المصري.
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