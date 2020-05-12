شكرا لقرائتكم بيسيرو: غياب الجماهير واعتراض الأتوبيس ورغبة تدريب بورتو من أسباب رحيلي عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسق للأهلي ومدرب منتخب فنزويلا الحالي أن سبب رحيله عن الأهلي لطموحه في تدريب فريق بوروتو لأنه فريق كبير في البرتغال وحقق دوري الأبطال من قبل، وأنا كنت متحمس لخوض التجربة مع بورتو لأنني بذلك دربت أهم 5 فرق في البرتغال، ولكن حزين لترك الأهلي في تلك الفترة وكنت أتمنى أن أساهم في المساهمة بتتويج الأهلي بالبطولات واستعادة البطولة الإفريقية.

أشار في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة ون تايم سبورتس 2:إلى أنه يشعر بالحزن لعدم الاستمرار بالأهلي، وكنت أرغب في البقاء والأهلي لا يزال في قلبي لأنه نادي كبير ولديه بطولات كثيرة أكثر من برشلونة الإسبانين وقرار الرحيل لأنني كنت أرغب في نادي كبير، وكنت أتمنى أن أكمل الموسمن لأنني كنت مع لاعبين كبار يحبون طريقتي في التدريب واللعب، وكنا نعمل على تحسين أداء الفريق، الذي كان يلعب بطريقة جيدة معي.

أردف: أن محمود طاهر تفهم موقفي كما أن نادي بورتو دفع قيمة الشرط الجزائي في عقدي، وكان رئيس الأهلي السابق يرغب في بقائي، وفي هذه الفترة لديه اشتياق لمصر وكان يرغب في البقاء، وكان يشعر بالراحة داخل الأهلي، لاسيما وأن كل الإمكانيات كانت متاحة، كما ساهم في تطوير الإمكانيات بالتعاون مع مساعديه ووجود مركز مخصص له، وحزين للرحيل لأنه كان يجب علي أن أستمر مع الأهلي.

Advertisements

استطرد: أن غياب الجماهير عن المدرجات بخلاف ما حدث من هجوم على الأتوبيس الخاص بالأهلي في مباراة سموحة الت خسرها الأهلي بثلاثية، من المواقف التي دفعته للفتكير في الرحيل عن الأهلي، وأثر في قرار اختيار اللعب، مشيرا غلى أن اللاعبين لديهم إرادة كبيرة في اللعب، وكنت أرغب الاستمرار مع الفريق خاصة بعدما تقبل اللاعبين طريقة تدريبي.

موقف غريب ولم أرى في حياتي مثل هذا الموقف ، ومصر من الدول التي لديها شغف كبير لكرة القدم ومن الأمور التي تحزن غيا الجماهير عن المدرجات.

واصل أن هناك أكثر من لاعب في الأهلي مميزين ولا يرغب في الحديث عن لاعبين بمفردهم ومصر تعد من أفضل اللاعبين المهاريين في إفريقيا، وهناك لاعبين كثيرين في الأهلي يستحقون اللعب في أي دوري أوروبي.