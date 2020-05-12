شكرا لقرائتكم خالد مرتجى: الإنسان يولد أهلاوى ومستعد أكون بواب للنادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إن الفطرة الطبيعية لأى إنسان أن يكون أهلاويا.

أضاف مرتجى خلال حواره لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 " مع الإعلامى أحمد شوبير:" بدايتى في العمل داخل النادى الأهلى كانت مع محمود الخطيب وأنا تربيت في النادى وأبويا اتعرف على أمى في النادى".

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تابع عضو مجلس إدارة النادى الأهلى :" المنافسة بين الفريق مرتجى والكابتن صالح سليم كانت على حب النادى الأهلى".

أكد مرتجى أن من يريد خدمة النادى الأهلى لا ينظر إلى مناصب حتى ولو عمل بوابا في النادى موضحا أن الخطيب يستحق أن يستمر رئيسا للنادى الأهلى دورة قادمة على الأقل.