شكرا لقرائتكم خالد مرتجى: حسن حمدى "إمبراطور" الرياضة ومرجع أهلاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بقدرات حسن حمدى رئيس النادى الأسبق مؤكدا أن مرجع كبير لكل الأهلاوية.
قال مرتجى خلال حواره لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 " مع الإعلامى أحمد شوبير:" حسن حمدى إمبراطور الرياضة المصرية ومصر كلها خسرته وليس الأهلى فقط عندما أعلن اعتزاله العمل العام".
أضاف مرتجى :" والدي علمني أن الشخص هو من يصنع المنصب وليس العكس، وأتعامل حاليا مع مجموعة محترمة يرأسها محمود الخطيب وأخدم النادي في أي مكان".
وتحدث مرتجى عن الخطيب قائلا :" "محمود الخطيب متفرغ بشكل تام للأهلي، ويعمل 24 ساعة في اليوم للنادي، يصب كامل تركيزه في عمله دون الانشغال بأي مناصب أخرى".
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