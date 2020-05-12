شكرا لقرائتكم خالد مرتجى: الخطيب معبود الجماهير ويملك كل صفات القائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إن محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر يملك كل صفات القائد موضحا أن "بيبو" معبود الجماهير وأيقونة يعشقها الجميع. أضاف مرتجى خلال حواره لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 " مع الإعلامى أحمد شوبير:" محمود الخطيب معبود الجماهير ويملك كل صفات القائد وطول عمره يحمل هم المنظومة وشايل الحمل على أكتافه". Advertisements تابع عضو مجلس إدارة النادى الأهلى :" الخطيب كإدارى حدث ولا حرج فهو خريج مدرسة صالح سليم ويجمع بين الموهبة الرياضية ومعبود الجماهير". تابع مرتجى :" من يريد خدمة النادى الأهلى لا ينظر إلى مناصب حتى ولو عمل بوابا في النادى" موضحا أن الخطيب يستحق أن يستمر رئيسا للنادى الأهلى دورة قادمة على الأقل.

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