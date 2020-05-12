شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي الأسبق: صلاح ظاهرة ويعزف المزيكا.. ولو خيرت بين القطبين سأختار من أحبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثنى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسق للأهلي ومدرب منتخب فنزويلا الحالي على أداء محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول في الفترة الأخيرة.
قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة ون تايم سبورتس 2: "صلاح ظاهرة ومعجب به وهو يقدم فن وليس كرة القدم فقط ويعزف مزيكا ولديه إمكانيات فنية عالية داخل الملعب ويستغلها بشكل صحيح، ويظهر قيمته وهو ما يؤكد أن مصر لديها إمكانيات عالية ولاعبيها مؤهلة للعب في الدوري الانجليزي".
تابع: مورينيو تحدث عن اسباب عدم الاستعانة بمحمد صلاح في تشيلسي، ولكن أرى أن هناك فترات لتطور كل لاعب واخراج كل ما لديه، وصلاح وصل إلى افضل ما لديه في الفترة الأخيرة مع ليفربول ووصل لحظة المناسبة من التألق.
توقع أن يكون هناك بعض المجازفات بشأن عودة الدوريات في عدد من الدول الأوروبية مع انتشار فيروس كورونا، وكرة القدم أكثر نشاط رياضي له جماهير حول العالم وعشق جنوني من الجماهير لكرة القدم، لا أتحدث عن مشاهدة المباريات من الاستاد فقط ولكن من المنازل أيضا.
وعن نجاح المدربين البرتغاليين في مختلف دول العالم علق: "المدربين البرتغاليين لديهم نجاحات في دول كثيرة ولديهم قدرة على التأقلم في الأماكن التي يعملوا بها، والامكانيات اللي لدينا ليس في كرة القدم ولكن لدينا مهاجرين كثيرين واستكشفنا عدد كبير من دول العالم، وهناك الكثيرين من البرتغاليين يتواجدون في كل منطقة حول العالم ولدينا مرونة على تفهم الأمور في كل دولة نتواجد فيها ومعرفة ثقافة كل بلد نعمل فيها، كما أن المدربين البرتغاليين دربوا أكبر الأندية وعالبيتهم حصلوا على تأهيل جيد في البرتغال.
وعن أيهما يفضل لو وصله عرضا من الأهلي والزمالك رد، بالتأكيد قبول عرض الأهلي وأنا أحب الأهلي، ولكن علي أن أبدي إعجابي بالزمالك، ولكن الأهلي هو أكبر نادي في إفريقيا، ولو وصلني عرض من الزمالك قد أدرسه، ولكن الأقرب لي هو الأهلي خاصة أنني حزين على تركه دون استكمال تجربتي معه.
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