شكرا لقرائتكم شوبير يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع مندوبة "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع سارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولي، الذي عقد اليوم الاثنين، عبر فيديو كونفرانس.

أكد شوبير، خلال تقديمه برنامج ملعب "أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس":"من ابرز بنود اللائحة الجديدة التي اتفق عليها اتحاد الكرة، هى ان يتكون مجلس الجبلاية الجديد من 9 اعضاء بالاضافة الى امرأة".

وأضاف: "تم الاستقرار على تطبيق بند ال8 سنوات، بالإضافة الى ان يكون هناك نائب يتم انتخابه من الخارج، والغاء فكرة وجود نائبين في المجلس".

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وتابع: "تم وضع بند تضارب المصالح في اللائحة، وتركوه للتفسير"، مضيفا:"الاتحاد الدولي هو الذي سيفسر بند تضارب المصالح".

وأشار:"اللائحة الجديدة، لا تعترف بمركز التسوية والتحكيم المتواجدة في اللجنة الاولمبية"، مشيرا:"تم تحديد اول اغسطس موعدا لعقد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة".

وأختتم: "تم تحديد شهر اكتوبر المقبل، موعد لاتحاد الكرة المقبلة"، مؤكدا:"مدة المجلس الجديد ستكون 4 سنوات".