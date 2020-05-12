شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغني : هذه مهام إتحاد الكرة لإستكمال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق أنه على الإتحاد المصري لكرة القدم عقد جلسات مع الأندية للحديث معهم حول القرارت الهامة بخصوص إستكمال مسابقة الدوري.

وأضاف عبد الغني في تصريحات تلفزيونية أن الدور الرئيسي للجنة الخماسية لإتحاد الكرة تُطمئن الأندية من خلال دفع مبالغ ماليه لسد مستحقات اللاعبين والمدربين لمساندتهم في حال إلغاء الدوري هذا المومسم .

وواصل مجدى قائلا الكرة على مستوى العالم ستعود خلال أيام لكن بضوابط وقرارت حاسمه ولابد من وضع خطة منظمة لعودة الدوري المصري في حال موافقة الدولة المصرية على إستكمال النشاط .

Advertisements

وأكد مجدي عبد الغني أن جمعية اللاعبين قامت بدعم لاعبي القسم الثاني والثالث في ظل هذه الظروف التي تمر بها كرة القدم ، مؤكدا أنه قاد هذه المبادرة من أجل دعم اللاعبين خاصة مع توقف الدوري لفترة طويلة مؤكداً أنه بالتعاون مع وزارة الرياضة خلال الأيام القليلة القادمة سيتم توزيع مبلغ مليون جنيه على أنديه دوري الدرجة الثانية والثالثة للوقوف بجانب اللاعبين في ظل هذه الظروف .

وواصل عبد الغنى قائلا أتمنى من لاعبي الدرجة الأولى إنشاء جمعيه لمساعدة زملائهم في أي ظرف تمر به كرة القدم مثلما حدث الوقت الحالي .