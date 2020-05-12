شكرا لقرائتكم مجموعة "سيتي" الإماراتية تستحوذ على نادٍ بلجيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مجموعة "سيتي فوتبول غروب" الاماراتية لكرة القدم يوم الاثنين استحواذها على نادي لوميل اس كيه المنافس بدوري الدرجة الثانية البلجيكي لكرة القدم.

وبات لوميل ثالث ناد أوروبي تستحوذ عليه المجموعة بعد مانشستر سيتي الإنجليزي وجيرونا الإسباني.

ووسعت المجموعة بذلك نشاطها في مجال امتلاك الأندية الرياضية بامتلاكها تسعة أندية.

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وتمتلك المجموعة أيضا أندية مومباي سيتي الهندي ونيويورك سيتي الأميركي، وملبورن أف سي الأسترالي، ويوكوهاما مارينوس الياباني، وأتلتيكو توركي الأوروغوياني وسينشوان جينجو الصيني.

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان نقلته "سكاي سبورتس" يوم الاثنين :نشعر بالحماس للترحيب بنادي لوميل اس كيه في مجموعة سيتي فوتبول من أجل العمل سويا مع الجماهير من أجل تطوير النادي.

وأضاف : بلجيكا واحدة من أفضل دول كرة القدم في أوروبا وظهر ذلك من خلال نجاح المنتخب وتطور اللاعبين من أصحاب الطراز العالمي، وبعضهم نعرفه جيدا مثل كيفين دي بروين وفينسنت كومباني.