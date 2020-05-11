شكرا لقرائتكم خبر عن محرز: محمد صلاح سبب عدم إنضمامي الى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النجم الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، هو السبب في إنتقاله إلى «مانشستر سيتي» عام 2018، وعدم الإنضمام إلى الريدز عام 2017.

وصرح محرز خلال مقابلة مع «ليفربول اكو»: قبل إنضمام إلى مانشستر سيتي، كان هناك اهتمام من ليفربول، ولكن بمجرد أن تعاقدوا مع محمد صلاح، أنتهى الأمر.

وتألق محرز بشكل لافت في موسم 2015/2016، حيث قاد فريقه السابق ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، كما اختير صاحب الـ29 عاما، أفضل لاعب في ذلك الموسم في الدوري الإنجليزي.

وأضاف محرز، في عام 2017، أبدى ليفربول رغبته في التعاقد معي، ولكن الفريق الإنجليزي تخلى عن هذه الفكرة بمجرد ضمه صلاح من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو تقريبًا.

وانتظر محرز حتى العام 2018، لينضم لمانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم العربية.

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