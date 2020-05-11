شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف اللاعبين تهدد «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بوبى بارنز، نائب رئيس رابطة لاعبى كرة القدم المحترفين فى إنجلترا، إن اللاعبين يشعرون بالقلق على صحتهم مع تخطيط الدورى الإنجليزى الممتاز باستئناف الموسم وسط جائحة كوفيد-19.

وترغب رابطة الدورى فى استئناف الموسم فى يونيو على ملاعب محايدة بمجرد أن تحصل على الضوء الأخضر من الحكومة لكن اللاعبين يشعرون بالقلق من نقل العدوى عند التنافس فى رياضة يحدث فيها الكثير من التلامس والاحتكاك.

وكشف تقرير بريطانى أن السود أكثر عرضة للوفاة بمرض كوفيد-19 بواقع المثلين من البيض، بينما قال بارنز إن اللاعبين الشبان من أصحاب البشرة السمراء يشعرون بقلق كبير.

وأبلغ بارنز صحيفة تايمز: «هناك بعض اللاعبين عبروا عن شعورهم بقلق كبير. هناك لاعبون مرتبطون بأطفال صغار ولاعبون مرتبطون بشريكات حبلى وببعض الناس التى تعانى من مشكلات صحية».

وأضاف: «تحدث بعض اللاعبين الشبان السود معى وقرأوا ما كُتب فى الصحافة وهم فى حاجة إلى إجابات (بخصوص الدراسة). هل أنا معرض للإصابة بشكل أكبر، وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا؟».

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«موقفى بخصوص الدورى الإنجليزى الممتاز كان من اليوم الأول أن الأمور تبدو جيدة جدا للناس مثلنا الذين يرتدون الملابس الرسمية للتعبير عن آرائهم لكننا لن نكون هناك فى أيام السبت ولن نكون نحن من نعود إلى عائلاتنا».

وجاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية لثالث لاعب من برايتون آند هوف ألبيون مطلع الأسبوع ليثير المزيد من المخاوف بشأن استئناف المسابقة، ومن المنتظر أن تجتمع أندية الدورى لمناقشة إمكانية استئناف 92 مباراة متبقية فى الموسم.

من جهة أخرى، يرغب فرانك لامبارد المدير الفنى لتشيلسى، فى التعاقد مع نجم نابولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة «ذا صن»، فإن لامبارد بدأ يتابع درايس ميرتينز نجم نابولى، على موقع إنستجرام، فى خطوة تعزز من اهتمام تشيلسى بضم اللاعب البلجيكى. وأضافت أن لامبارد يريد تعزيز فريقه بضم ميرتينز، خاصة أنه لم يتوصل بعد لاتفاق مع نابولى حول تجديد عقده الذى ينتهى هذا الصيف.

ولفتت الصحيفة إلى أن لامبارد أجرى العديد من الاتصالات مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، لمعرفة مدى اهتمام ميرتينز باللعب

لصالح البلوز.

ويعد تشيلسى وإنتر ميلان من أبرز المهتمين بالتعاقد مع درايس ميرتينز، واستغلال فرصة ضمه فى صفقة مجانية.