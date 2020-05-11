شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصل إلى الدوري البيلاروسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مكتب اللجنة التنفيذية للاتحاد البيلاروسي لكرة القدم، تأجيل مباراتين بسبب الاشتباه بإصابة لاعبين بفيروس كورونا، وذلك وفقا لموقع الاتحاد.
وتم تأجيل المباراة التي كان من المقررة أن تجمع فريق العاصمة مينسك وضيفه نيمان يوم 15 مايو الجاري، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، إلى موعد لاحق.
كما تم تأجيل لقاء الجولة الخامسة ضمن دوري الدرجة الأولى، بين أرسنال وفريق «غوبجد» الذي كان من المفترض إقامته يوم 16 مايو.
وفي الوقت الذي تم فيه تعليق معظم دوريات كرة القدم في أوروبا والعالم بسبب جائحة كورونا، كانت مباريات الدوري البيلاروسي مستمرة طوال هذا الوقت.
وسجلت بيلاروس أكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وراح ضحيته 135 شخصا.
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الوضع في مصر
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اصابات
9,746
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تعافي
2,172
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وفيات
533
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