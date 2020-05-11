شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة جديدة تقف أمام عودة الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم نادى واتفورد الإنجليزى رفض دعوات خوض أندية الدورى الإنجليزى الممتاز مبارياتها فى ملاعب محايدة فى محاولة لإنهاء الموسم الحالى.

وقال سكوت دوكسبورى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، إنه وافق على أن تقام المباريات بدون جمهور، لحماية سلامة جميع المعنيين وسط وباء فيروس كورونا، ولكنه قال إنه لن يكون من العدل ألا تستخدم الأندية ملاعبها.

وكتب دوكسبورى فى صحيفة «تايمز»: «لدينا طاقم طبى فى النادى يعمل تحت ظروف لم يجربها من قبل أى طبيب مع مبادئ استرشادية تستند فى جزء كبير منها على الافتراضات وليس الحقائق العملية».

وأضاف: «ومع كل هذه التنازلات والمخاطر الصحية مطلوب منا أن ننهى المسابقة التى لا تشبه ما بدأناها، والتى قد تنهى وجود ناد صغير كواتفورد فى الدورى الإنجليزى الممتاز».

وتابع: «لذا، هل هذا عدل؟ هل به أى مظهر من مظاهر العدالة الرياضية؟ بالطبع لا».

وقال دوكسبورى إن إنهاء الموسم بهذه الطريقة لن يكون عادلا لأى شخص.

وأضاف:«عندما يكون هناك على الأقل ستة أندية- وأنا أشك فى وجود المزيد- قلقين من الجانب السلبى الواضح والآثار المدمرة للعب فى هذا الدورى المصغر المكون من تسع جولات، فمن ثم أعتقد أن الرابطة عليها واجب التعامل مع هذه المخاوف».

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وتعتزم الأندية العشرين أن تجتمع يوم الاثنين المقبل لمناقشة استئناف الموسم، ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن التصويت على تلك القضية سيتم تأجيله.

وعبر ناديا برايتون وأستون فيلا عن عدم ترحيبهما بفكرة اللعب فى ملاعب محايدة.

وفى نفس السياق، أكد بول باربر، الرئيس التنفيذى لنادى برايتون، إصابة أحد لاعبى برايتون بفيروس كورونا المستجد ليصبح ثالث اللاعبين فى صفوف الفريق الإنجليزى.

وسبق وأعلن برايتون إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا بعد أن ظهرت عليهم أعراض الوباء.

وفى حديثه لشبكة «سكاى سبورتس»، قال باربر: تأكدنا من إصابة لاعب ثالث فى صفوف الفريق حيث خضع لاختبار كورونا وأثبت إيجابيته على الرغم من الالتزام بإجراءات السلامة المعمول بها.

وقال باربر: «لسوء الحظ لدينا لاعب إيجابى ثالث بالفيروس أمس (السبت 9 مايو)، على الرغم من الحفاظ على إجراءات السلامة وتعليمات الصحة، حيث لم يشارك اللاعبون فى أى تدريب جماعى».

وتابع: «هناك مخاوف وأعتقد أنه من الطبيعى أن يكون لدى جميع الأندية هذه المخاوف، علينا فعل كل ما فى وسعنا للتأكد من اتباع البروتوكولات المتفق عليها لتخفيف المخاطر قدر الإمكان».