بعد تبرعه من قبل بمليون يورو.. ميسي يتبرع500 ألف يورو لـ6 مستشفيات بالأرجنتين لمحاربة كورونا

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 283 ألف حالة.

في لافتة رائعة، قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، تبرعا جديدا، لعدة مستشفيات فى الأرجنتين، والتى تكافح تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نجم برشلونة، ليونيل ميسي، تبرع بمبلغ 500 ألف يورو، لمؤسسة جاراهان الأرجنتينية، من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد.

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وأضافت الصحيفة أن نجم البارسا انضم إلى حملة "معا من أجل الصحة فى الأرجنيتن"، لجمع التبرعات لمؤسسة جاراهان، لشراء مواد حماية الأطباء والمعدات اللازمة لمعالجة المرضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن تبرع ميسي، تم توجيه إلى 6 مستشفيات فى الأرجنتين، فى مدن سانتا في، روزاريو، كانيويلاس، سان مارتين، وبوينس آيرس. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقالت سيلفيا كساب، المديرة التنفيذية لمؤسسة جاراهان:"مساهمة مهمة للغاية من ليو ميسي، من خلال ذلك، تمكنا من الحصول على معدات مختلفة لبعض المحافظات ومراكزنا، وكذلك معدات الحماية اللازمة للأطباء والممرضات وجميع الفرق الصحية التي تساعد في هذا الخط الأول من العمل شكرا لك ليو ميسي على هذه المساهمة ".

وكان النجم الأرجنتيني قد تبرع فى السابق بأكثر من مليون يورو، من أجل مساعدة مستشفيات برشلونة والأرجنتين، على محاربة فيروس كورونا المستجد، بجانب مشاركته فى أكثر من مبادرة لجمع التبرعات.