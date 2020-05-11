شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى 350 ألف دولار من الكاف بعد اتصالات هانى أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 350 ألف دولار من مستحقات النادي لدى الكاف، بعد الاتصالات التي أجراها هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الافريقي والدولي لمصلحة الأندية المصرية التي تشارك في البطولات الافريقية .

جاءت جهود هاني أبو ريدة لدعم الأندية المصرية المشاركة في البطولات الافريقية وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز جزء من مستحقاتها المادية، بعد صعودهم للدور نصف النهائي، في ظل الأزمة التي تعيش فيها الرياضة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا

وأجرى أبو ريدة اتصالاته المكثفة لمساعدة الأندية المصرية المشاركة في البطولات الافريقية وفي مقدمتها الأهلي الذي وجه إليه الشكر بعد الأزمة التي تعيشها الرياضة في العالم حتي تتمكن الأندية في تسيير أمورها ومواجهة الإنفاقات الكبيرة من وراتب اللاعبين والموظفين .

ورغم عدم تولي هاني أبو ريدة أي منصب في الكرة المصرية في الوقت الحالي إلا أنه شديد الحرص على القيام بواجباته تجاه الأندية المصرية والحصول على حقوقهم لدى الاتحاد القاري خاصة وأن الأندية المصرية في أشد الحاجة لأي أموال بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت معظم أندية العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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