- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فيفا يوافق على تشكيل اتحاد الكرة من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة
فيفا يوافق على تشكيل اتحاد الكرة من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة
مرتضى منصور: "عواد" بـ 80 مليون جنيه.. وخبر عرضه على الإسماعيلى "تخاريف"
فيفا يوافق على استمرار بند الـ8 سنوات.. ويترك آلية التطبيق للجمعية العمومية
الأهلى يرفض وضع شرط جزائى فى عقد شراء طاهر محمد طاهر
مهاجم النجم الساحلي على رادار الأهلي
كريم بامبو يدخل اهتمامات سموحة فى حال رحيله عن الزمالك
لجنة التخطيط بالأهلى تُناقش تطوير قطاع الناشئين والأكاديميات
الأندية تطالب اتحاد الكرة بتفعيل قرار إنشاء لجنة شئون المدربين
شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فيفا يوافق على تشكيل اتحاد الكرة من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة
فيفا يوافق على تشكيل اتحاد الكرة من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة
وافقت سارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم، على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة، وتراجعت عن موقفها السابق بضرورة وجود امرأتين على الأقل.
مرتضى منصور: "عواد" بـ 80 مليون جنيه.. وخبر عرضه على الإسماعيلى "تخاريف"
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد من أفضل حراس المرمى فى مصر، مشيرا إلى أن الحديث عن إعارته أو عرضه على الإسماعيلى أكاذيب وفبركة ليس لها وجود .
فيفا يوافق على استمرار بند الـ8 سنوات.. ويترك آلية التطبيق للجمعية العمومية
انتهى منذ قليل الاجتماع الذى عقد بين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وسارة ساليمون مسئولة الفيفا، لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى التى يتم إعدادها حاليا.
الأهلى يرفض وضع شرط جزائى فى عقد شراء طاهر محمد طاهر
رفض مسئولو النادي الأهلى، شرط الشركة المسئولة عن تسويق طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، والخاص بوضع شرط جزائي في عقد اللاعب.
مهاجم النجم الساحلي على رادار الأهلي
كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام مسئولي الأهلي للتعاقد مع مهاجم النجم الساحلي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد.
كريم بامبو يدخل اهتمامات سموحة فى حال رحيله عن الزمالك
دخل كريم بامبو لاعب وسط الزمالك في اهتمامات فريق سموحة لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن الزمالك عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طوال الموسم.
لجنة التخطيط بالأهلى تُناقش تطوير قطاع الناشئين والأكاديميات
تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي عدداً من الملفات الهامة تخص قطاع كرة القدم، بعد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع عدد من مسئولي النادي بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي والملكف من قبل مجلس الإدارة بتولي ملف كرة القدم.
الأندية تطالب اتحاد الكرة بتفعيل قرار إنشاء لجنة شئون المدربين
تلقى اتحاد الكرة خطابات من عدد كبير من الأندية وكذلك نهاد حجاج المستشار القانونى للجنة الأندية، تطالب بتفعيل قرار اتحاد الكرة السابق فى شهر يوليو 2019، بشأن منع المدربين من العمل فى أكثر من ناد خلال الموسم الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.