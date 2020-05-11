حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فيفا يوافق على تشكيل اتحاد الكرة من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة

فيفا يوافق على تشكيل اتحاد الكرة من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة

مرتضى منصور: "عواد" بـ 80 مليون جنيه.. وخبر عرضه على الإسماعيلى "تخاريف"

فيفا يوافق على استمرار بند الـ8 سنوات.. ويترك آلية التطبيق للجمعية العمومية الأهلى يرفض وضع شرط جزائى فى عقد شراء طاهر محمد طاهر مهاجم النجم الساحلي على رادار الأهلي كريم بامبو يدخل اهتمامات سموحة فى حال رحيله عن الزمالك لجنة التخطيط بالأهلى تُناقش تطوير قطاع الناشئين والأكاديميات الأندية تطالب اتحاد الكرة بتفعيل قرار إنشاء لجنة شئون المدربين

شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فيفا يوافق على تشكيل اتحاد الكرة من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة

فيفا يوافق على تشكيل اتحاد الكرة من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة

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وافقت سارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم، على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة، وتراجعت عن موقفها السابق بضرورة وجود امرأتين على الأقل.

مرتضى منصور: "عواد" بـ 80 مليون جنيه.. وخبر عرضه على الإسماعيلى "تخاريف"

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد من أفضل حراس المرمى فى مصر، مشيرا إلى أن الحديث عن إعارته أو عرضه على الإسماعيلى أكاذيب وفبركة ليس لها وجود .