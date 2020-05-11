شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه ينضم لقائمة "سامحوني مكانش قصدى" فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية تقدم إسامة نبيه، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، باعتذار إلى غزل المحلة بعد تصريحاته عن تفويت بعض المباريات أمام الزمالك خلال ارتدئه قميص الفلاحين بعد الانتقال من الزمالك.

ويأتى اعتذار نبيه بعد التصريحات التى خرج بها عن إضاعته الكثير من الفرق فى المباريات التى جمعت فريقه السابق الزمالك بغزل المحلة حتى لا يسجل فى مرمى الفريق الأبيض، لينضم نبيه إلى قائمة طالبى العفو فى الكرة المصرية بعد الكثير من النجوم آخرهم عصام الحضرى، ومن قبله باسم مرسى.

أسامة نبيه

وقال أسامة نبيه فى تصريحات تليفزيونية: "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك الأبيض، ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعد الكرة حتى لا أسجل فى شباك الأبيض".

وبعد الهجوم عليه من جانب مسئولى المحلة والزمالك خرج ليعتذر قائلا: "أقول لشعب المحلة كل سنة وأنتم طيبين وشهر رمضان كريم عليكم، أعتذر لكم عن تصريحاتى، للأسف تصريحاتى كانت مجرد دعابة ولكنها قلبت بجد وتحولت لأزمة كبيرة دون قصد".

وتابع: "لعبت للمحلة 4 شهور من أهم فترات حياتى وقدمنا نتائج مميزة وقدمت كل ما أملك دون تراخى، لأن أخلاقى وتربيتى لا تسمح بالتهاون أو الخيانة، ونجحنا فى أن نصبح رابع الدورى ونصل لقبل النهائى الكأس، وأتمنى قبول اعتذارى".

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الحضرى

تعرض عصام الحضرى الحارس التاريخى لمنتخب مصر والأهلى السابق، لوابل من الانتقادات بسبب التصريحات التى أدلى بها فى أحد البرامج التليفزيونية بخصوص الفترة التى قضاها فى صفوف الزمالك.

وقال إنه نادم على الانتقال إلى الزمالك، مؤكدا رغبته فى محو تلك الفترة من تاريخه، وهو ما تسبب فى الهجوم عليه من نجوم الزمالك. وبعد أيام قليلة قدم عصام الحضري اعتذارا لجماهير نادى الزمالك، ونشر السد العالى مقطع فيديو يظهر فيه مع اللاعب طارق حامد لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليقدم اعتذارا لنادى الزمالك، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخراً والتى أغضبت جماهير القلعة البيضاء.

باسم مرسى

سخر باسم مرسي وقت كانلاعبا فى الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال منذ أيام: "الاختيار التانى إنى انتقل لفريق ترتيبه الأخير فى الدورى. هل أنا بعد ما لعبت أربع مواسم ف الزمالك، حصلنا فيهم على 5 بطولات وأحرزت 53 جول، ده يكون مصيرى من مسئولين نادى الزمالك ؟!"، في إشارة إلى رغبة الزمالك في إعارته لنظيره بتروجت.

وقال باسم مرسي معتذرا في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر": فقط للتوضيح.. بتروجت اول نادى لعبت فيه فى الدورى الممتاز، تجمعنى علاقة طيبة جداً بمسئولى النادى واللاعبين وكابتن مؤمن سليمان وكابتن حمادة أنور، ومش هو النادى المقصود.. أتمنى لفريق بتروجت التوفيق الفترة الجاية".