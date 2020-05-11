شكرا لقرائتكم خبر عن 78 % من قراء ”الخليج 365” يفضلون منح صالح جمعة فرصة أخيرة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل معظم قراء ”الخليج 365” من الذين شاركوا فى الاستفتاء، منح صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فرصة أخيرة داخل القلعة الحمراء، من أجل إثبات جدارته بالاستمرار مع الشياطين الحمر، وعدم الخروج من "جنتهم".

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذى طرحه ”الخليج 365” بموافقة 78% على منح صالح جمعة الفرصة الأخيرة داخل القلعة الحمراء، فيما رفض 22% من المشاركين منح اللاعب تلك الفرصة.



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وكان السويسرى رينه فايلر المدير الفنى قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.

وشهدت الفترة الماضية توصيات من بعض الأهلاوية سواء على صعيد نجوم الفريق القدامى أو غيرهم للإبقاء على صالح جمعة وتم استطلاع رأى رينيه فايلر بشأن إمكانية الاعتماد على فايلر حال استئناف مسابقة الدورى المُتوقفة حالياً بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله.

ويبدو أن صالح جمعة بات يواجه المجهول فى الفترة المقبلة، فى ظل رفضه بالثلاثة من الأندية الكبار فى الإيجيبشيان ليج، سواء ناديه الحالى الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى لعدم التزام اللاعب فى الفترة الأخيرة.