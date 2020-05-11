شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين إيهاب جلال ومحمد إبراهيم لإقناعه بعدم الرحيل عن المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، على بقاء محمد إبراهيم صانع ألعاب خلال الفترة المقبلة والاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى ببطولة الدورى المصرى وكأس مصر، عقب استئناف النشاط المتوقف حاليا بسبب أزمة كورونا.

ومن المقرر أن يعقد إيهاب جلال جلسة مع محمد إبراهيم خلال الفترة المقبلة لمحاولة إقناع اللاعب بالبقاء داخل المقاصة فى الموسم الجديد عقب تلقى اللاعب عددا من العروض المحلية من أجل الرحيل عن مصر للمقاصة مع بداية الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، أكد محمد إبراهيم أنه يتدرب بشكل جيد في الفترة الحالية تحسباً لعودة النشاط الرياضي في أي وقت، مشدداً أنه يؤدى التدريبات بعصبية شديدة الأمر الذي جعل البعض يأخذ فكرة خاطئة عنه.

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وقال محمد إبراهيم في تصريحات إذاعية: "غضبان من الطريقة التي رحلت بها عن نادي الزمالك.. في حالة حصولي على عرض آخر للانضمام لنادي الزمالك، سوف أفكر بالأمر بشكل كبير في ظل تواجد الإدارة الحالية".

وأضاف محمد إبراهيم أن عودته من الاحتراف في الدوري البرتغالي كانت بسبب مشاكل في بنود العقد، متمنياً تكرار التجربة، معلقاً: "لو عاد بس الزمن لن أفكر في العودة لمصر كما فعلت في السابق".

وكان محمد إبراهيم قد أكد أن أفضل فترات حياته كانت في عام 2011 خاصة كأس العالم للشباب، معلقاً :"لا أنسى مباراة النمسا، التي سجلت فيها هاتريك، وهى دى أفضل فترات حياتى الكروية، وقدمنا مستوى كبيرا في المونديال".

وأضاف نجم المقاصة: "مدرب البرازيل بعد مباراة منتخب مصر والبرازيل قال إنى أنا ومحمد صلاح هيكون لينا مستقبل كبير وعندنا موهبة كبيرة، ولكن الظروف مش بتساعد أنى أظهر كل اللى عندى من موهبتى، وكنا المفروض نصل النهائي بهذا الجيل، وخروجنا أمام الأرجنتين من ضربتين جزاء من الهجمات المرتدة وطول المباراة احنا بنهاجم".