الأهلى يرفض وضع شرط جزائى فى عقد شراء طاهر محمد طاهر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الأهلى، شرط الشركة المسئولة عن تسويق طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، والخاص بوضع شرط جزائي في عقد اللاعب.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الضوء الأخضر لإدارة النادي باتمام التعاقد مع "جناح" المقاولون بعدما شاهد له أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية ووجد فيه شخصية لاعب قوي وصاحب مهارات فنية عالية يحتاج إليها الفريق.

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وبناءً على طلب فايلر جدد الأهلي مفاوضاته مع المقاولون لإتمام الصفقة ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل مطالب المقاولون المالية وهو ما سيتم حسمه في غضون الأيام المقبلة للبدء في إيجاد بديل حال فشل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر الذى يراه فايلر من أفضل لاعبي "الأجنحة" في الدوري المصري خارج القلعة الحمراء .