شكرا لقرائتكم خبر عن قضية اليوم.. انتخابات اتحاد الكرة حائرة بين قانون الرياضة ووصاية الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت انتخابات اتحاد الكرة المقبلة هى قضية الساعة فى الوسط الرياضى، فى ظل الجدل الدائر حاليا حول مصير الانتخابات وموعد إقامتها، وكذلك مدة المجلس الجديد سواء سنة واحدة أو 4 سنوات.

فالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أخطر اللجنة الخماسية بإقامة الانتخابات فى موعدها فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات مقبلة، وفى المقابل، قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أنهم جاهزون لإعداد أي شيء لمصلحة الدولة في ملف انتخابات اتحاد الكرة، مؤكدا أن انتخابات اتحاد الكرة ستقام خلال الصيف المقبل، من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

وقال حطب في تصريحات له: "انتخابات اتحاد الكرة لا بد أن تكون لمدة عام واحد وفقًا للقانون المصري".. وواصل: "القانون المصري مطابق للمعايير الدولية ولابد من تطبيقه، والقانون الحالي يمنع المد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة".

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