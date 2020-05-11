قضية اليوم.. انتخابات اتحاد الكرة حائرة بين قانون الرياضة ووصاية الفيفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت انتخابات اتحاد الكرة المقبلة هى قضية الساعة فى الوسط الرياضى، فى ظل الجدل الدائر حاليا حول مصير الانتخابات وموعد إقامتها، وكذلك مدة المجلس الجديد سواء سنة واحدة أو 4 سنوات.
فالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أخطر اللجنة الخماسية بإقامة الانتخابات فى موعدها فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات مقبلة، وفى المقابل، قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أنهم جاهزون لإعداد أي شيء لمصلحة الدولة في ملف انتخابات اتحاد الكرة، مؤكدا أن انتخابات اتحاد الكرة ستقام خلال الصيف المقبل، من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.
وقال حطب في تصريحات له: "انتخابات اتحاد الكرة لا بد أن تكون لمدة عام واحد وفقًا للقانون المصري".. وواصل: "القانون المصري مطابق للمعايير الدولية ولابد من تطبيقه، والقانون الحالي يمنع المد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة".
ومن جانبها، أرسلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، خطابا رسميا إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، لإخطاره بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال شهري أغسطس أو سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات.
وتضمن خطاب اتحاد الكرة للجنة الأولمبية بأن اللجنة الخماسية أخطرت مندوبة فيفا بان ذلك يتعارض مع قانون الرياضة الجديد لعام 2017، إلا أن فيفا تمسك بإقامة الانتخابات المقبلة في موعدها ولمدة 4 سنوات، وأن اتحاد الكرة طلب من اللجنة الاولمبية إرسال موقفها من الانتخابات والذي يوكد أن الانتخابات تقام لمدة سنة واحدة وفقا لقانون الرياضة الرياضة حتى يتم إرساله إلى الفيفا.
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