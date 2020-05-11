شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم النجم الساحلي على رادار الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام مسئولي الأهلي للتعاقد مع مهاجم النجم الساحلي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن طلب نادى النجم الساحلى التونسى طلب مهلة جديدة من إدارة النادى الأهلى من أجل أنهاء أزمة مستحقات الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق التونسى.

ويسعى الأهلى من النجم الساحلى تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار قيمة الغرامة التى سبق ووقعّها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد سليمانى كوليبالى بعدما هرب من الأهلى فى مايو 2017 قبل أن ينتهى المطاف بالمهاجم الأيفوارى فى النادى التونسى.

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ذكر موقع " الصريح اون لاين" التونسى أن بعض مسؤولى النادى التونسى جددوا المفاوضات مع الأهلي المصري بخصوص مستحقات صفقة سليمان كوليبالى بعد قرار الأهلي بتقديم شكوى للفيفا.

وأشار الموقع التونسى إلى أن إدارة النجم الساحلى طالبت الأهلى بمهلة جديدة لسداد المبلغ فى ظل الازمة المادية الطاحنة التى تمر بها جميع الأندية نظرا لأزمة فيروس كورونا التى تسبب فى خسائر فادحة على ميزانية الفريق.