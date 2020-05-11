شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تُناقش تطوير قطاع الناشئين والأكاديميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي عدداً من الملفات الهامة تخص قطاع كرة القدم، بعد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع عدد من مسئولي النادي بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي والملكف من قبل مجلس الإدارة بتولي ملف كرة القدم.

وترغب لجنة التخطيط في تطوير قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة، وكذلك الأكاديميات في ظل وجود خطة لتحقيق استفادة أكبر منهما لتدعيم الفريق الأول والتقليل من الصفقات التي يبرمها النادي في كل فترة انتقالات.

وناقشت لجنة التخطيط التقرير المقدم من فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين عن الفترة الماضية سواء علي الصعيد الفني أو الإداري واقتراحاته الخاصة بتطوير منظومة العمل في المرحلة القادمة، كما ناقشت لجنة التخطيط بالأهلي التصور المقدم من مدير عام الاكاديميات بشأن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد وكذلك الملاحظات المدونة عن الفترة الماضية، وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلي رؤية الكابتن محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب للمرحلة المقبلة وكيفية توسيع قاعدة الكشافين على مستوى الجمهورية.

وكانت لجنة التخطيط قد ناقشت ملف المعارين مع السويسري رينبه فايلر المدير الفني للفريق لتحديد اللاعبين العائدين، وكذلك اللاعبين الذين سيتم تجديد اعارتهم واللاعبين المعارين صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد أزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).