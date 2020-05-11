تعرف على شرط إنتر ميلان لبيع سكرينيار لريال مدريد

وضعت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطلي، شرطًا من أجل الموافقة على بيع مدافعها المتألق، ميلان سكرينيار، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
كتب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن نادي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وضعا سكرينيار مدافع الإنتر ضمن أهدافهم الأساسية بسوق الانتقالات من أجل تعزيز خط الدفاع لديهما.
أشار الموقع الإيطالي، أن ريال مدريد سيواجه صراع قويمع نظيره النادي الباريسي الذي دخل أيضًا على خط ضمه سكرينيار، حيث يكثف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان مفاوضاته مع إدارة الإنتر، بعد وضعه على قائمة اللاعبين المطلوبين للنادي، و3 مدافعين آخرين في حال فشل ضمه، أبرزهم فاران مدافع ريال مدريد، وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وأومتيتي المنبوذ في برشلونة، وأوباميكانو مدافع آر بي لايبزيج.
وتابع موقع كالتشيو ميركاتو، أن إنتر ميلان لن يقبل ببيع سكرينيار بأي شكل إلا في حال وصول عرض كبير، يصعب على إدارة النادي الإيطالي رفضه، وهو شرط النادي من أجل الموافقة على بيعه، ودون ذلك لن يقوم الإنتر ببيع مدافعه، وسط أهتمام ريال مدريد وسان جيرمان بشدة بضم اللاعب، الذي يعد أحد العناصر الأساسية بتشكيل أنتونيو كونتي المدير الفني للفريق.
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