"رئيس نادي جنوى الإيطالي يصف فكرة إلغاء الكالتشيو ب"الكارثية

رفض إنريكو بريزيوسي رئيس نادي جنوة الإيطالي، فكرة إلغاء الكالتشيو لهذا الموسم، واصفًا ذلك بالأمر بالكارثي على الجميع في حال حدوثه.

وأضاف بريزيوسي، في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا، أن توقف الدوري بشكل نهائي،سيكون أمر صعب وكارثي على الجميع، فضلًا عن حقوق البث التلفزيوني، مشيرًا إلى أن النادي سيخسر مبلغ

20-30 مليون يورو.

وتابع رئيس نادي جنوى، أن هناك العديد من المشاكل في حال إلغاء الدوري مثل التذاكر الموسمية، ومحاولات تعويض المشجعين في حال توقفه، متمنيًا الوصول إلى حل والالتزام بالاتفاقيات.

وأشار رئيس جنوى، أن الفريق سيبدأ تدريباته،

وسيكون وفق الاحترازات اللازمة، والالتزام بها، وقواعد التباعد الإجتماعي، لافتًا إلى أن النادي ينتظر كيف ستسير الأمور والظروف خلال الفترة المقبلة، والبرتوكول الصحي الذي ستعمل به الأندية، عند عودة الدوري، موضحًا بأن عودة الكالتشيو هي الحل الأفضل للعديد من المشاكل التي ستحدث في حال إلغاءه لهذا الموسم، وأن فريقه على أي حال، مستعد لاستئناف الدوري في أي وقت.