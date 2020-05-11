انتعشت خزينة النادي الأهلي خلال الساعات الاخيرة بعد تحويل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 350 ألف دولار، على حساب النادي، من المبلغ المستحق للأهلي بعد تخطيه دور المجموعات ودور الثمانية وبلوغه دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه أندية العالم بشكلعام، وإفريقيا بشكل خاص من توابع أزمة وباء كورونا الذي تسبب في توقف شريان الحياة في الرياضة وتجميد الأنشطة وهو ما ترتب عليه حالة من الكساد والمعاناة لأندية العالم.
وجاء تحويل شيك ب350 ألف دولار للنادي الأهلي،بعد تدخل المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة القدم السابق، وذلك بحكم علاقاته القوية بمسئولي الكاف ورغبته في مساعدة الأندية المصرية التي تشارك في البطولات الإفريقية "الأهلي والزمالك بيراميدز".
ووجه مسئولو الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الشكر للمهندس هاني أبوريدة، وأثنوا على الدور الذي يقوم به في الوقت الحالي على وجه التحديد والذي يشهد حالة من تجميد الموارد المالية للأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتسلم 350 ألف دولار من الكاف بعد تدخل أبوريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.