الأهلي يتسلم 350 ألف دولار من الكاف بعد تدخل أبوريدة

انتعشت خزينة النادي الأهلي خلال الساعات الاخيرة بعد تحويل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 350 ألف دولار، على حساب النادي، من المبلغ المستحق للأهلي بعد تخطيه دور المجموعات ودور الثمانية وبلوغه دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه أندية العالم بشكل

عام، وإفريقيا بشكل خاص من توابع أزمة وباء كورونا الذي تسبب في توقف شريان الحياة في الرياضة وتجميد الأنشطة وهو ما ترتب عليه حالة من الكساد والمعاناة لأندية العالم.

وجاء تحويل شيك ب350 ألف دولار للنادي الأهلي،

بعد تدخل المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة القدم السابق، وذلك بحكم علاقاته القوية بمسئولي الكاف ورغبته في مساعدة الأندية المصرية التي تشارك في البطولات الإفريقية "الأهلي والزمالك بيراميدز".

ووجه مسئولو الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الشكر للمهندس هاني أبوريدة، وأثنوا على الدور الذي يقوم به في الوقت الحالي على وجه التحديد والذي يشهد حالة من تجميد الموارد المالية للأندية.