شادي محمد ينتقد ظاهرة ارتفاع أسعار اللاعبين في مصر

انتقد شادي محمد مدافع فريق الأهلي السابق، ظاهرة ارتفاع أسعار اللاعبين في مصر في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع إمكانيات اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري.
أكد شادي محمد خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، أن أسعار اللاعبينفي الدوري المصري لا تتناسب مع إمكانياتهم مشيرًا أن هؤلاء اللاعبين لم يصنعوا الإنجازات مع أنديتهم أو منتخباتهم القومية.
وأضاف مدافع المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، أن مستويات اللاعبين فيالدوري المصري أصبحت متقاربة، مشيرًا أن اللاعبين القادرين على صنع الفارق مع أنديتهم أصبحوا عددًا قليلًا للغاية.
وبسؤاله شادي محمد عن انتماء اللاعبين للأندية، أكد مدافع الأهلي السابق، أن العنصر المالي أصبح العامل الأهم الذي يحرك اللاعبين في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الانتماء للأندية غير موجود في الوقت الحالي.
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