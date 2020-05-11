أرسنال يحسم مصير سيبايوس من الاستمرار مع الفريق

حسمت ادارة نادي آرسنال الإنجليزي موقفها من الإبقاء علي داني سيبايوس لاعب الوسط المعار من فريق ريال مدريد الإسباني، بعد انتهاء الموسم الحالي.
وقالت صحية "مترو" الإنجليزية، أن آرسنال يسعي للتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لاستمرار سيبايوس مع الفريق حتي نهاية الموسم الحالي، إلا أن النادي اللندني لايخطط للإبقاء علي اللاعب الاسباني الشاب مع الفريق في الموسم المقبل.
وكان سيبايوس قد انضم لصفوف الجانرز علي سبيل الإعارة بداية الموسم الحالي، بناء علي رغبة اوناي ايمري المدير الفني السابق لآرسنال.
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