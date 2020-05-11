ستيرلينج: يجب أن نحرص على حماية صحة الجميع وليس اللاعبين فقط

طالب رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الحالي ونجم المنتخب الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، بـالإهتمام، والحرص علي صحة والأمان، الحكام والطواقم الطبية أيضًا في حال عودة البريميرليج، وليس الاهتمام باللاعبين فقط.

وأضاف ستيرلينج في تصريحات نشرتها شبكة " سكاي سبورتس" مساء اليوم: "

في اللحظة التي نعود فيها ، يجب أن تكون لحظة لا يقتصر الأمر بها على أسباب كرة القدم فقط ، فهي آمنة ليس فقط لنا لاعبي كرة القدم ولكن لجميع الطاقم الطبي والحكام".

وتم تعليق الدروي الإنجليزي الممتاز، في شهر مارس الماضي، أثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

يذكر أن حكومة المملكة البريطانية المتحدة أشارت في إجتماع لها مساء اليوم، إلى إمكانية عودة الرياضة بدايًا من يوم 1 يونيو المقبل ، بعد إعلانها عن تخفيف إجراءات الإغلاق في إنجلترا، والعزل، أثر تفشي فيروس كورونا في البلاد.