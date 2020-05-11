برشلونة يغري لاوتارو مارتينيز براتب ضخم

يحاول نادي برشلونة الإسباني، بقوة من أجل إتمام صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، من أجل تعزيز صفوف النادي الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وخلافة الأوروجوياني لويس سواريز صاحب الـ33 عامًا، مهاجم الفريق.

أشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن برشلونة يغري لاوتارو بتقديم راتب ضخم له، في حال إنضمامه للفريق الكتالوني، حيث عرض النادي الإسباني راتب بـ10 مليون يورو سنويًا، وهو رقم أعلى من الذي قدمته

إدارة الإنتر.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة إنتر ميلان تحاول الاحتفاظ بنجمها الأرجنتيني، رغم أهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بضمه لكنها تتمسك بقاءه مع الفريق، ويحاول النادي الإيطالي، تجديد عقده، الذي ينتهي في عام 2023، وهو ما يرفضه اللاعب.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب يريد اللعب ضمن صفوف البرسا، لكن إدارة ناديه الإيطالي، ترفض التخلي عنه، لذلك

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يرفض اللاعب التفاوض مع النادي بشأن تجديد عقده.

وتعمل إدارة نادي برشلونة، من أجل تفعيل الشرط الجزائي الذي يملكه اللاعب صاحب الـ22 عامًا مع الإنتر، المقدر بـ111 مليون يورو، وتحاول إدارة برشلونة تخفيض الرقم المطلوب بإدارج لاعب أو أثنين خلال الصفقة، وقد تدخل التشيلي أرتورو فيدال ضمن الصفقة لتسهيل عملية إتمام انتقاله.

ويعد لاوتارو هدفًا رئيسيًا للبرشلونة خلال الصيف المقبل، من أجل تعويض غياب لويس سواريز المصاب، ويكون خليفة له في خط هجوم البرسا، مع تألقه اللافت مع نادي الإيطالي، وتقديمه عروضًا قوية، بالإضافة إلى صغر سنه.