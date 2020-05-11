بيانيتش يهدد مقعد ثلاثي البرسا داخل الكامب نو

يكثف نادي برشلونة الإسباني تحركاته من أجل ضم البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدى الأخير، موافقته باللعب ضمن صفوف البلوجرانا.

أشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هناك 3 لاعبين سيعانون في حال إنضمام بيانيتش لصفوف برشلونة، وستكون مشاركتهم بشكل أساسي مع البرسا مهددة، وهم أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش،

وأرثر ميلو.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الأمور ستكون أكثر صعوبة على راكيتيتش، وفيدال، في ظل عدم مشاركتهم بشكل منتظم مع البرسا بهذا الموسم، ومع قدوم بيانيتش، سيزداد الأمر سوءًا الأمر الذي قد يدفعهم بالرحيل عن برشلونة.

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فيما أشارت الصحيفة، أن الأمر لم يختلف

كثيرًا، مع أرثر الذي لم يستطع الحفاظ على مقعد أساسي بتشكيلة المدرب الجديد كيكي سيتين، المدير الفني للبرسا، ستكون الأمور أكثر صعوبة عليه، بالإضافة إلى تفكير إدارة النادي الكتالوني، بالزج به ضمن صفقة بيانيتش، وهو الأمر الذي يرفضه، مؤكدًا تمسكه بالتواجد مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن بيانيتش أعطى الضوء الأخضر لإدارة البرسا، من أجل الانتقال إليهم، وعليه تحاول إدارة برشلونة جاهدة مع يوفنتوس من أجل إقناعها بالتخلي عن خدمات اللاعب.