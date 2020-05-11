ميسي يتبرع بـ 500 ألف يورو لمستشفيات بالأرجنتين لمكافحة كورونا

أفادت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، تبرع بمبلغ قيمته 500 ألف يورو لمؤسسة جاراهان للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من نادي برشلونة في تقرير أعدته اليوم الاثنين، أن ليونيل ميسي تبرع بمبلغ 500 ألف يورو لمساعدة 6 مستشفيات فيالأرجنتين لشراء المستلزمات الطبية من أجل مكافحة فيروس كورونا.
يذكر أن ليونيل ميسي كان قد تبرع في وقت سابق بنصف مليون يورو إلى المستشفيات في مدينة برشلونة الإسبانية من أجل مكافحة فيروس كورونا.
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