رسمياً.. الإعلان عن موعد إستئناف بطولة الدوري الدنماركي

كشفت رابطة الدوري الدنماركي، عن الموعد المحدد لإسستئناف مسابقة الدوري، بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأعلنت الرابطة في بيان رمس عن استئناف الدوري بداية من يوم 28 مايو الجاري، دون حضور جماهيري،

بعد شهرين من التوقف.

ومن المنتظر أن يسدل الستار علي المسابقة في 29 يوليو المقبل، لبدء الإستعدادات لخوض الموسم الكروي الجديد.